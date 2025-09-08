GNB Falcón decomisa contrabando de víveres en alcabala Los Pedros

Un lote de mercancía extranjera considerada contrabando, fue decomisada por la Fuerza Armada Nacional en el punto de control Los Pedros, ubicado en la carretera Falcón-Zulia.

Según publicación del organismo en redes sociales, la retención de la mercancía evadió los Controles Aduaneros correspondientes y no poseer los permisos correspondientes para el transporte de los mismos.

En el procedimiento fueron detenidos dos ciudadanos identificados como Enyer Enrique Morales Sánchez y Jermain José Montes De Oca Guerrero, como responsables del cargamento.

El caso fue elevado al Ministerio Público.

.Cactus24 08-09-2025

