GNB Falcón decomisa contrabando de víveres en alcabala Los Pedros

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

Un lote de mercancía extranjera considerada contrabando, fue decomisada por la Fuerza Armada Nacional en el punto de control Los Pedros, ubicado en la carretera Falcón-Zulia.

Según publicación del organismo en redes sociales, la retención de la mercancía evadió los Controles Aduaneros correspondientes y no poseer los permisos correspondientes para el transporte de los mismos.

En el procedimiento fueron detenidos dos ciudadanos identificados como Enyer Enrique Morales Sánchez y Jermain José Montes De Oca Guerrero, como responsables del cargamento.

El caso fue elevado al Ministerio Público.

.Cactus24 08-09-2025

