El ejército colombiano rescata a 27 de los 72 militares retenidos en una zona controlada por guerrilleros

Las autoridades de Colombia rescataron a 27 de los 72 militares que fueron retenidos este domingo en el suroeste del país, en una zona controlada por guerrilleros y plagada de narcocultivos.

Las detenciones de militares y policías son comunes en Colombia en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal.

La retención del domingo ocurrió en el departamento del Cauca «en horas de la tarde», señaló a la AFP una fuente militar, sin precisar las circunstancias.

El Ejército informó más tarde de la «extracción» de 27 uniformados, mientras que los 45 restantes «permanecen privados de la libertad bajo la modalidad de secuestro».

«El Ejército Nacional mantiene presencia en la zona, adelanta gestiones para restablecer el orden y asegurar el regreso del personal secuestrado», agregó la institución en un comunicado.

Las autoridades denuncian que en estas retenciones participan pobladores, en su mayoría campesinos, quienes actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales.

La retención de este domingo ocurrió en medio de un operativo militar en el Cañón del Micay, un enclave para la producción de cocaína y donde operan bandas criminales y disidencias de la exguerrilla de las FARC lideradas por Iván Mordisco.

«Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres», pidió el presidente izquierdista Gustavo Petro en X.

Agregó que una comisión de diálogo está lista para negociar.