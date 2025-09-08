‘El Conjuro 4: Últimos ritos’ rompe récords en taquilla mundial

La cuarta entrega de El Conjuro debutó este fin de semana con fuerza en la taquilla: recaudó 83 millones de dólares en Estados Unidos y 187 millones a nivel global, lo que la convierte en el tercer mejor estreno de terror de la historia. Con este resultado, Warner Bros lidera la taquilla mundial en 2025, acumulando 3 77 mil millones de dólares.

En El Conjuro 4: Últimos ritos, Vera Farmiga y Patrick Wilson retoman sus papeles como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Al elenco se suman Mia Tomlinson y Ben Hardy como Judy Warren y su novio Tony Spera. La película está dirigida por Michael Chaves, mientras que la producción corre por cuenta de James Wan, responsable de las dos primeras entregas de la saga, junto a Peter Safran.

Este domingo, Warner Bros. celebró el logro en redes sociales con un mensaje que resaltaba: “La película número 1 en el mundo”. Por su parte, Chaves escribió: “El mejor equipo, los mejores fans, los amo chicos”.

¿Qué récords ha roto El Conjuro 4?

Según Deadline, El Conjuro 4: Últimos Ritos (The Conjuring: Last Rites, en inglés) marca el octavo estreno número uno de Warner en lo que va del año y su séptima película que debuta con más de 40 millones de dólares, una marca inédita para cualquier estudio.

New Line (propiedad de Warner) sigue dominando el género: mantiene los dos primeros récords históricos de estrenos de terror con It: Capítulo Uno (123.4 millones) y la secuela It: Capítulo Dos (91 millones). Ahora, suma un tercer éxito consecutivo este año tras Destino final: Lazos de sangre y La hora de la desaparición.

En total, el universo de El Conjuro —que incluye Annabelle y La Monja— ya acumula 2.3 mil millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como la franquicia de terror más exitosa de todos los tiempos.

Por su parte, Variety reportó que la película recaudó 104 millones de dólares en el mercado internacional, superando a It: Capítulo Dos (92 millones) como el mejor debut internacional de una película de terror.

Cactus24 (08-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.