Detenido por presunto abuso sexual contra tres menores

El Servicio de Investigación Penal de Polimiranda detuvo a un hombre presunto abuso sexual contra tres menores, y una mujer por complicidad de omisión.

La aprehensión tuvo lugar en la calle Milagros, Parroquia San Antonio, municipio Miranda, estado Falcón.

Los detenidos son Moisés Antonio Hernández García, de 60 años, y Jeinnys Jusmely Suárez García, de 46 años.

La detención se realizó tras una denuncia presentada por la abuela de las victimas. Las autoridades llevaron a cabo una inspección en la dirección indicada.

Tras cumplirse los procedimientos legales, ambos sospechosos fueron trasladados a la sede del Servicio de Investigación Penal, donde se les informaron sus derechos y se notificó a la Fiscalía décima del Ministerio Público.

Nota de prensa Polimiranda

Cactus24 (08-09-2025)

