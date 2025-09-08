Detenido director de Polianzoátegui por explotación de combustible

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Organismos de seguridad detuvieron al director de la policía del estado Anzoátegui, comisario general Power Cano Nieto, según fuentes judiciales.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Informes preliminares refieren que Cano Nieto está presuntamente implicado en la explotación ilegal de combustible. Una investigación arrojó que funcionarios policiales de los municipios Pedro María Freites (Cantaura), Anaco y Simón Rodríguez (El Tigre), se dedicaban a violentar las tuberías para sustraer combustible.

Al parecer, esa actividad delictiva era del conocimiento del director de Polianzoátegui, quien es el encargado de designar a los jefes policiales de los aludidos municipios y otros de la entidad.

La semana pasada el Ministerio Público informó la imputación de cuatro personas detenidas en Naricual Barcelona, Anzoátegui, por sustracción y comercialización de combustible.//Aporrea

Cactus24 08-09-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

 

Artículos relacionadosMás del autor