Bomberos de Caracas buscan a motorizado que cayó al río Guaire

Tres grupos de Bomberos de Caracas buscan a un motorizado que cayó al río Guaire cuando colisionó en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

El accidente se registró a las 7:15 de la mañana del domingo, a la altura de la Maternidad Concepción Palacios.

El trabajo de la comisión bomberil consistió en organizar y activar los grupos de búsqueda para realizar un rastreo minucioso de exploración en las desembocaduras y sectores vulnerables donde posiblemente pudiera encontrarse el motorizado.

Para ello, los bomberos rastrean desde la zona de impacto hacia el sentido centro, desde el sector Pablo Sexto de Petare hacia las Mercedes y otro grupo un rastreo en el rio Tuy, sector Santa Lucia del estado Miranda.

Sin embargo, el comandante Pablo Palacios informó en su cuenta de Instagram que en horas de la tarde se suspendió la búsqueda hasta nuevo aviso, por resguardo y seguridad del personal, debido a las fuertes precipitaciones acaecidas en los diferentes sectores .

Cactus24 08-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.