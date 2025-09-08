Bolivia – Brasil| Ancelotti anuncia varios cambios para jugar en la altitud

Carlo Ancelotti comenzó a realizar variantes en su equipo para visitar este martes a Bolivia en el estadio Municipal de Villa Ingenio. Andrey Santos apunta aser el sustituto de Casemiro y en el ataque probó con Richarlison por Joao Pedro.

En el entrenamiento que se realizó ayer en la tarde en los predios de Granja Comary, en la ciudad de Teresópolis, el italiano hizo variantes respecto al equipo que venció a Chile el jueves pasado. Sin embargo, la alineación titular se definirá este lunes, en el último entrenamiento antes del viaje a Santa Cruz.

En defensa, Ancelotti podría aprovechar el partido para dar oportunidades a los centrales Fabrício Bruno y Alex. También existe la posibilidad de cambios en las bandas, ya que Caio Henrique y Vitinho estuvieron a prueba en el equipo. Sin embargo, el entrenador realizó varios cambios a lo largo de la sesión y también utilizó a Wesley en la primera línea.

“En el mediocampo, Andrey Santos es el favorito para sustituir a Casemiro, suspendido por su segunda tarjeta amarilla. Jugó gran parte del entrenamiento junto a Lucas Paquetá, quien sustituyó a Bruno Guimaraes”, informó el portal Globo Esporte.

En ataque, Richarlison reemplazó a Joao Pedro, formando un cuarteto con Estevao, Raphinha y Gabriel Martinelli durante parte de la actividad.

Previo a la sesión el atacante Gabriel Martinelli declaró en rueda de prensa que, «no tenemos que pensar en la altura, sino en que vestimos la camiseta de la selección brasileña para hacer un gran partido y salir victoriosos. Conocemos las dificultades, pero también tenemos que saber qué hacer en la cancha, y estamos preparados para ello».

Cactus24 (08-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.