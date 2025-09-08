Así lucirán los influencers en 2050 según modelo digital

Muchas influencers son conocidas por sus looks glamurosos, pero si avanzamos rápidamente 25 años, las estrellas de las redes sociales lucirán muy diferentes.

Así lo afirman los expertos de Casino.org , que han imaginado cómo será el influencer promedio en el año 2050.

Su modelo grotesco, llamada Ava, tiene piel irregular, espalda encorvada y un mentón de bruja puntiagudo como resultado de rellenos faciales repetidos.

«Si bien Ava es el rostro de la estrella de las redes sociales del mañana, siempre es la advertencia de hoy», explicaron los expertos.

‘Ella es lo que años de búsqueda de algoritmos, obsesión por los estándares de belleza y creación constante de contenido pueden hacerle a una persona.

Desde los interminables viajes de marca a Las Vegas hasta la rutina diaria de filtros y sesiones de fotos, su estilo de vida ha dejado su huella.

‘Respaldada por investigaciones médicas, la apariencia de Ava es la suma de los hábitos de los influencers’.

Postura encorvada

Según un informe de 2023 de la BBC , muchos influencers pueden trabajar hasta 90 horas por semana y pasar gran parte de ese tiempo encorvados sobre sus teléfonos inteligentes.

Según los expertos, este exceso de tiempo frente a la pantalla sin duda tendrá consecuencias.

Ava no sólo tiene hombros redondeados, sino que también sufre de dolor de cuello crónico y una inclinación permanente de la cabeza hacia adelante.

Piel irregular

Las influencers suelen pasar largos periodos usando mucho maquillaje y, con el tiempo, esto podría provocar dermatitis de contacto.

«Las capas diarias de maquillaje, los cambios frecuentes de productos para el cuidado de la piel y la aplicación constante de cosméticos pueden provocar irritación, inflamación y manchas en la piel», explicaron los expertos.

Es más, la exposición prolongada a la iluminación LED acelerará el proceso de envejecimiento.

“Esto, conocido como “envejecimiento digital”, puede causar cambios en la pigmentación, líneas finas e inflamación duradera”, agregaron los expertos.

Ojeras

Ava también luce unas bolsas bastante marcadas debajo de los ojos, un efecto secundario de las horas que pasa editando material, transmitiendo en vivo y mirando pantallas brillantes.

Además, la influencer futurista sufre de enrojecimiento persistente, sequedad y visión borrosa.

Fatiga crónica

Debido a sus horarios de trabajo irregulares y al uso de pantallas hasta altas horas de la noche, el ciclo de sueño natural de Ava está por todos lados.

«Con el tiempo, esto puede provocar fatiga crónica, adelgazamiento del cabello debido a la producción alterada de melatonina e hinchazón de los párpados inferiores», advirtieron los expertos.

Cara demasiado llena

Los rellenos cosméticos nunca han sido más populares.

De hecho, se estima que el año pasado más de cinco millones de estadounidenses se inyectaron rellenos dérmicos en el rostro, y los labios más voluminosos y las mejillas esculpidas encabezaron la lista de deseos.

Pérdida de cabello

Como si todo esto no fuera suficiente, Ava también está perdiendo su cabello.

«Años de uso de extensiones pesadas y cabello tirante y peinado para lograr un aspecto fotográfico pueden debilitar los folículos pilosos», advirtieron los expertos.

‘Este estrés en el cuero cabelludo puede provocar calvas, retroceso de la línea del cabello y un debilitamiento general del cabello que es difícil de revertir’.

