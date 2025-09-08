Arranca juicio contra hombre que intentó matar a Trump; pidió estríperes y una pelea con el presidente

El juicio contra Ryan Routh, acusado de intentar asesinar a Donald Trump en 2024 en un campo de golf en Florida cuando era candidato, comenzó este lunes con la selección del jurado, donde el imputado pidió estríperes y una pelea con el ahora presidente para resolver la batalla legal.

Routh, quien solicitó defenderse a sí mismo desde julio, tendrá su juicio en Fort Pierce, con la jueza Aileen M. Cannon, quien llegó al cargo nombrada por Trump en 2020 y es conocida por haber desestimado en julio de 2024 el juicio contra el actual mandatario por su mal manejo de documentos clasificados. La selección del jurado durará tres días, mientras el próximo jueves serán las declaraciones inaugurales del juicio.

El acusado despertó renovada controversia la semana pasada por haber pedido de manera formal a la Corte «algunas estríperes femeninas», además de una pelea y una competición de golf contra Trump para resolver su proceso.

«Pienso que una sesión de paliza sería más divertido y entretenido para todos, denme grilletes y esposas y dejen que el hombre viejo y gordo dé lo peor de sí», escribió Routh en una petición judicial fechada el 2 de septiembre. «(También) una ronda de golf con el cerdo racista. Si él gana, me puede ejecutar. Si yo gano, me quedo con su trabajo», agregó.

El hombre, un trabajador de la construcción de 59 años de Carolina del Norte, se declaró en septiembre de 2024 no culpable de los cinco cargos que afronta.

Cactus24 08-09-2025

