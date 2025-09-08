Al menos 8 pasajeros murieron en incendio de autobús en la vía Upata-Guasipati

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Unos ocho pasajeros murieron y 22 resultaron heridos en un accidente que se produjo en la Troncal 10, sentido Upata – Guasipati, sector Santa Barbara, Municipio Piar, estado Bolívar.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Según publicación de Reporte Guayana, todos se desplazaban a bordo de un vehículo tipo encava, modelo 3100, color multicolor, placas 6020A2V, con destino a Santa Elena, cuando la unidad se salió de la vía y se incendió dejando el referido saldo.

Los heridos fueron trasladados al hospital del Municipio Roscio.

Efectivos Militares (GNB), adscritos al P.A.C. El Piso 3ra CIA D-625, prestaron auxilio vial durante el siniestro.

Cactus24 08-09-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor