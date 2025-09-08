8 de septiembre: Día de la Virgen del Valle

Para el mundo católico este día es de gran trascendencia por cuanto se celebra conjuntamente la natividad de la Virgen María, y la de la Virgen del Valle, considerada esta pionera de las devociones marianas en nuestro país.

La Virgen del Valle es la Patrona de los orientales y es venerada con gran fervor en particular por los pobladores de la Isla de Margarita.

Según la crónica desde 1542, la Virgen toma la denominación de Virgen del Valle, y en el sitio conocido como Valle del espíritu Santo, se le construye una Ermita para su veneración.

A la Virgen del Valle también se le conoce como la virgen Patriota y la Patrona de los Marineros.

Cactus24//08-09-2023