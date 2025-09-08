455 turistas rusos llegaron a Margarita

Un total de 455 nuevos visitantes, procedentes de Moscú, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño de la isla de Margarita este lunes, día de la Virgen del Valle, patrona del Oriente venezolano.

El viaje es parte de la operación chárter organizada por la touroperadora rusa Pegas Touristik y la venezolana, Hover Tours, iniciativa que se suma a los esfuerzos del sector turístico para dinamizar la economía de la isla, que se ha visto revitalizada con la llegada de turistas extranjeros.

La asidua visita de turistas rusos a la isla, consolida su posición como un destino atractivo para el mercado internacional, informó la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, en sus redes sociales.

Cactus24 08-09-2025

