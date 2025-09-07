Vente Venezuela denunció «el secuestro» de cuatro miembros de una familia

El partido Vente Venezuela denunció este sábado «el secuestro» de cuatro miembros de una familia, a quienes sacaron de su vivienda, incluida una niña de dos años.
Así lo dieron a conocer a través de una publicación en sus redes sociales.
Asimismo, explicaron que la detención se llevó a cabo este jueves 4 de septiembre en su vivienda ubicada en Paso Real, estado Carabobo.
Ese día «fueron secuestrados» Miriam Fernández Ruiz, de 72 años de edad; y Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17 años.
Posteriormente, el viernes 5 de septiembre la nieta y hermana de los detenidos, identificada como Chantal Niulany Guillén, de 21 años de edad, también fue privada de libertad.