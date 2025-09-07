Vecinos detuvieron a sexagenario que le cortó el cuello a su pareja

Un hombre de 61 años de edad fue privado de su libertad al conocerse que hirió a su pareja sentimental con una herramienta de construcción y gracias a una multitud evitó que pudiera seguir agrediéndola.

El hecho tuvo lugar en la calle Quino del sector 3 de La Cañada, en La Vía, parroquia Santa Ana, el sábado en la noche; detalló el C/J (MSc) Robert Cuicas, director general del Cuerpo de Policía Municipal Bolivariana de Carirubana.

Refirió que una llamada telefónica instruyó a los funcionarios de Policarirubana, quienes acudieron al lugar de los acontecimientos y detuvieron al agresor, el cual estaba en custodia de una multitud de vecinos y quien había propinado una herida en el cuello a su esposa, desconociéndose los motivos.

En el sitio se encontraba la herramienta con la que ocasionó la herida; tratándose de una barra de construcción. El caso pasó a disposición de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público.

Policarirubana

Cactus24 (07-09-2025)

