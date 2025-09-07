Un futbolista muere electrocutado al intentar instalar un cable de internet

Un desafortunado hecho sucedió en Honduras cuando un futbolista murió electrocutado al intentar conectar un sistema de internet.

De acuerdo a testigos, el futbolista de 25 años trabajaba como electricista, lo que lo llevó a tener un incidente con un cable de electricidad de alto voltaje.

El hombre identificado como Alfredo David Cristóbal falleció de manera inmediata por una fuerte descarga eléctrica.

Con información del ‘Diario Tiempo’ de Honduras se pudo saber que su cadáver quedó colgado al poste de la luz durante varios minutos, hasta que las asistencias médicas arribaron al lugar de los hechos para poder rescatar sus restos.

Compañeros de Alfredo David realizan emotiva despedida

El funeral de Alfredo David Cristóbal se realizó en la cancha del equipo Deportivo El Rodeo de Olancho. Como parte de un homenaje, sus compañeros portaron sus uniformes y llevaron el féretro al centro del campo acompañando el tributo con una pancarta bajo el mensaje: “Vuela alto campeón”.

Cactus24 (07-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.