Sexagenaria detenida por el robo de una corneta

María Salomé Barrientos de 64 años de edad , fue aprehendida en la urbanización Libertadores de América en Coro, por el robo de una corneta de sonido.

La Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) del Cuerpo de Policía Bolivariana del Municipio Miranda (Polimiranda), llevó a cabo la detención tras la difusión de un video en redes sociales que mostraba el acto delictivo.

La ciudadana quedó a disposición de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, a cargo de la Abg. Eurimar Hernández.

Cactus24 (07-09-2025)

