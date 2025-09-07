Perú y Venezuela a la final del Mundial de Desayunos ¡El pan con chicharrón contra las arepas!

Por
Redacción Cactus24: Deibys Gomez
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

El pan con chicharrón peruano y las arepas de Venezuela estarán en la gran final del Mundial de los Desayunos, el certamen gastronómico virtual organizado por el streamer español Ibai Llanos.

En semifinales, el tradicional desayuno peruano se impuso a la marraqueta chilena y las arepas de Venezuela derrotaron a las tradicionales salteñas bolivianas.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Aun no inician las votaciones para decidir al ganador, pero como en encuentros anteriores se decidirá con los votos que se haya desde las redes sociales de Ibai: TikTok, YouTube e Instagram. Cada voto cuenta.

La final será un verdadero choque de titanes: el pan con chicharrón —acompañado de camote frito y salsa criolla— contra la emblemática arepa «reina pepiada» que también cuenta con una gran legión de seguidores a nivel global.

@hugo.zamoraoficial

Peruano compara la arepa con el pan con chicharrón #venezuela🇻🇪 #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #venezolanosenperu #ibai

♬ sonido original – Hugozamoraoficial

Llanos invitó a sus seguidores a estar atentos a la encuesta que publicará en sus redes sociales, con la cual dará inicio a la consulta para la Gran Final, prevista para este lunes 8 de septiembre.

@legalmenterandall

AREPA VS PAN CON CHICHARRÓN, MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS #ibai #ibaillanos #venezolanosenperu #ibai #peru🇵🇪

♬ sonido original – LEGALMENTE RANDALL

Cactus24 (07-09-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor