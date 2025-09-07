Perú y Venezuela a la final del Mundial de Desayunos ¡El pan con chicharrón contra las arepas!

El pan con chicharrón peruano y las arepas de Venezuela estarán en la gran final del Mundial de los Desayunos, el certamen gastronómico virtual organizado por el streamer español Ibai Llanos.

En semifinales, el tradicional desayuno peruano se impuso a la marraqueta chilena y las arepas de Venezuela derrotaron a las tradicionales salteñas bolivianas.

Aun no inician las votaciones para decidir al ganador, pero como en encuentros anteriores se decidirá con los votos que se haya desde las redes sociales de Ibai: TikTok, YouTube e Instagram. Cada voto cuenta.

La final será un verdadero choque de titanes: el pan con chicharrón —acompañado de camote frito y salsa criolla— contra la emblemática arepa «reina pepiada» que también cuenta con una gran legión de seguidores a nivel global.

Llanos invitó a sus seguidores a estar atentos a la encuesta que publicará en sus redes sociales, con la cual dará inicio a la consulta para la Gran Final, prevista para este lunes 8 de septiembre.

