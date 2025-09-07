La Policía paró a Maluma en Medellín mientras estrenaba su Ferrari

El cantante colombiano fue visto andando en su nuevo vehículo de gama alta, pero las autoridades no le comieron cuento y lo detuvieron para revisarle todo.

En los últimos días, el cantante colombiano Maluma, uno de los más reconocidos a nivel mundial, sorprendió a sus seguidores por la adquisición de una lujosa y costosa camioneta que se suma a su colección, pues es una edición completamente personalizada para él y que cuesta un dineral.

De hecho, apenas la recibió, el cantante compartió unas llamativas fotografías en sus redes sociales, en las que muestra la celebración por adquirirla, teniendo en cuenta que está avaluada en más de 1 millón de dólares porque es de la marca Ferrari.

Sin embargo, más allá de la felicidad y la celebración, el artista también fue sorprendido precisamente porque cuando iba estrenándola por las calles de Medellín, dos agentes de tránsito lo detuvieron para pedirle los papeles tanto propios como del vehículo.

Claramente la situación no pasó desapercibida, pues todas las personas reconocieron de inmediato al artista abajo de su nueva camioneta, la cual es un color verde menta que llama mucho la atención.

Este fue el momento capturado por un ciudadano:

Lo cierto es que todo indica que no hubo ningún problema, pues al parecer solo fue un tema de control para que todo estuviera en regla y así el artista pudiera seguir sin inconvenientes a su casa en la capital antioqueña.

