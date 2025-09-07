Hallan muerto en hotel de Maracay a exfiscal implicado en trama de corrupción

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

El exfiscal superior auxiliar del Ministerio Público, Luis Enrique Maldonado Vásquez, de 37 años, fue encontrado sin vida en una habitación de un hotel en la ciudad de Maracay, estado Aragua, la mañana de este jueves 4 de septiembre.

El hallazgo ocurre en medio de una serie de investigaciones por corrupción que se adelantan en el estado Carabobo, en las que el nombre de Maldonado figuraba entre los presuntos implicados.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

El cuerpo fue localizado en una habitación de un reconocido hotel ubicado en la calle Los Hoteles de la Zona Industrial Piñonal. Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se trasladó al lugar tras ser notificados por el personal del hotel, reportó Notitarde.

Según fuentes extraoficiales, el exfiscal fue hallado presuntamente ahorcado. Luis Maldonado era un fiscal superior auxiliar del Ministerio Público. Su nombre fue mencionado por el Fiscal General Tarek William Saab, en sus redes sociales, relacionándolo con una trama de corrupción.

 
Cactus24 (07-09-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor