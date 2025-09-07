GNB decomisó alijo de casi seis kilos de marihuana escondido en un paquete de comida para gatos

Durante la operación «Escudo Bolivariano» llevada a cabo por efectivos de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) N° 2 Los Andes, en el estado Táchira, incautaron más de 5.8 kilogramos de droga en el Puesto de Atención al Ciudadano del Puente Internacional Simón Bolívar.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, detalló que durante una inspección a vehículos y personas, se detuvo a un ciudadano que intentaba ingresar la marihuana a territorio nacional. El cargamento se encontraba oculto dentro de un bulto de alimento para gatos que el individuo transportaba en una carrucha. Además, se le incautó un teléfono celular.

