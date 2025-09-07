El Papa León XIV canoniza a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati

Este domingo, la Iglesia Católica celebró un hecho histórico con la canonización de Carlo Acutis, considerado el primer santo de la generación millennial. La ceremonia tuvo lugar en la Plaza de San Pedro y fue presidida por el papa León XIV, con la participación de decenas de miles de fieles provenientes de todo el mundo. Durante el acto, también fue canonizado Pier Giorgio Frassati, un joven italiano fallecido en 1925 a causa de poliomielitis.

El evento comenzó a las 10:00 (hora local), con la tradicional fórmula en latín que inscribió a los jóvenes en el libro de los santos y permitió el inicio de su veneración universal. La celebración reunió a una multitud, especialmente de jóvenes católicos, y consolidó el legado de Carlo Acutis como un modelo de santidad que combinó espiritualidad, compromiso social y uso positivo de la tecnología en la fe.

Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y falleció en 2006 a los 15 años debido a leucemia fulminante. Fue beatificado en octubre de 2020 por el papa Francisco, quien había previsto canonizarlo durante el Jubileo de los Adolescentes, pero su muerte postergó la ceremonia.

“Carlo era un niño normal y corriente como los demás. Jugaba, tenía amigos e iba al colegio. Pero su cualidad extraordinaria era que abrió la puerta de su corazón a Jesús y le dio prioridad”, expresó su madre, Antonia Salzano, en una entrevista con Reuters.

El Vaticano le atribuyó dos milagros: la curación de un niño en Brasil y la recuperación total de una adolescente costarricense tras un grave accidente. Estos hechos fueron determinantes para la aprobación de su canonización.

Su tumba se encuentra en el Santuario de la Spogliazione, en Asís, donde cada año cientos de miles de peregrinos visitan el lugar. “Carlo es recordado por su amor a la Eucaristía, su sensibilidad con los pobres y su uso de la tecnología al servicio de la fe”, señaló Vatican News.

Durante la ceremonia, el papa León XIV también canonizó a Pier Giorgio Frassati, hijo del fundador del diario La Stampa. Frassati se dedicó a ayudar a los pobres, practicó el alpinismo y resumía su ideal en el lema “Verso l’alto”.

Cactus24 (07-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.