Confirman oficialmente la reelección de Irfaan Ali como presidente de Guyana

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, resultó reelecto para un segundo mandato consecutivo, según el primer boletín oficial de la autoridad electoral difundido el sábado cinco días después de las elecciones.

El oficialista El Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), de Ali, obtuvo 242.497 votos válidos, equivalente al 55% del total.

Ali ya se había proclamado vencedor de los comicios el miércoles en declaraciones a la AFP.

El líder de centroizquierda, de 45 años, prometió sacar de la pobreza al país de 850.000 habitantes apalancado en su riqueza petrolera. También deberá gestionar el espinoso asunto del Esequibo, la región rica en petróleo y minerales que reclama el vecino Venezuela.

El boletín oficial ubica a su más cercano seguidor, el partido WIN, fundado hace tres meses por el magnate Azruddin Mohamed, apodado el «Trump guyanés», en segundo lugar, con el 24,8%.

El tradicional APNU, que representa a la población de origen afrodescendiente, terminó tercero con el 17,7% del sufragio.

La Comisión Electoral de Guyana (GECOM) «declaró al Candidato Presidencial del PPP/C, Dr. Mohamed Irfaan Ali, presidente electo», dice el anuncio oficial difundido al filo de la medianoche.

Cactus24 (07-09-2025)

