Asesinó a su hijastro de una puñalada en el cuello

Una discusión familiar culminó en desgracia luego de que un hombre le quitara la vida a su hijastro, al propinarle una herida en el cuello.

El suceso ocurrió cerca de las 7:30 de la noche del sábado 6-Sep, en la casa número 83 del sector La Parada en la urbanización Aragüita 4 de Ocumare del Tuy, estado Miranda.

Fuentes policiales revelaron a Notituy24 que el ahora occiso fue identificado como Jhoxel Adrián Rodriguez Colmenares, de 34 años de edad. Este fue ingresado al hospital de Ocumare del Tuy, donde le diagnosticaron una herida en el lado derecho de su cuello, al ser atacado con un cuchillo.

La investigación preliminar señala como presunto responsable del crimen a Julio Medina (58), quien era el padrastro del ahora fallecido.

Al parecer, entre los dos hombres se originó una discusión en la que ambos se fueron a las manos. En medio de los golpes Medina tomó el arma blanca con la que agredió a Rodríguez Colmenares quien falleció en el centro de salud.

A este mismo hospital fue ingresado Medina. Le diagnosticaron laceraciones múltiples y una herida en el cráneo.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se presentaron al centro de salud y detuvieron a Medina.

También, los sabuesos tratan de determinar el motivo que generó la discusión mortal. Las peleas eran frecuentes entre estos hombres.

Cactus24 (07-09-2025)

