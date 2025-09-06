Uruguay: encontraron muertos a los hermanos de 2 y 6 años que habían sido secuestrados por su padre

Personal de la Policía y buzos de la Armada encontraron sin vida a Alfonsina y Francisco, de 2 y 6 años, y a su padre, Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, quien estaba requerido por retener a la fuerza a sus hijos desde el miércoles.

El auto BYD rojo en el que Morosini se llevó por la fuerza a sus hijos fue hallado en el arroyo Don Esteban, en Río Negro (Uruguay).

El hombre, que tenía medidas cautelares de no acercamiento por una denuncia de violencia de género, se llevó a los dos menores de la casa de la madre, su expareja, Micaela Ramos.

Las pericias determinaron que las huellas del rodado iban en línea recta hacia el arroyo, lo que refuerza la hipótesis de que el homicida actuó con «premeditación y rapidez».

«Se estima que el auto circulaba a unos 120, 130 km/h. Eso atentó contra todo el trabajo policial», explicó Luis Rodríguez, jefe de Policía de Soriano.

La Fiscalía y el Ministerio del Interior remarcaron que, cuando se activó el operativo tras la denuncia, el hombre ya había logrado sacarles amplia ventaja.

El drama comenzó el miércoles por la tarde. Andrés Morosini Rechoppa llegó a la casa de su expareja, Micaela Ramos, pese a tener prohibido acercarse por antecedentes de violencia doméstica.

Tras amenazarla, subió a los hijos al auto y escapó rumbo a la ruta 20. Las cámaras de seguridad lo captaron hasta el puente sobre el arroyo Don Esteban, donde finalmente fue hallado el vehículo sumergido por buzos de la Armada, con los cuerpos adentro.

Morosini, obrero de la construcción y aficionado a las carreras de caballos, había tenido una relación conflictiva con Ramos, marcada por celos y agresiones.

Pese a que la Justicia había ordenado restricciones, durante semanas intentó contactarla insistentemente por mensajes y visitas frustradas.

Cactus24 (06-09-2025)

