Tú la pariste”: Natalia Jiménez aconseja a Cazzu defender sus derechos maternales frente a Nodal

El consejo de Natalia Jiménez a Cazzu, «si no funciona de tú a tú, tienes que ir a los juzgados»

La reconocida cantante Natalia Jiménez plantea que se resuelva en los juzgados el problema entre Cazzu y Christian Nodal, sobre los permisos de viaje para su hija Inti. «No te puedes dejar».

Las declaraciones de la cantante argentina Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, respecto al problema legal con su expareja Cristian Nodal sobre los permisos de salida del país para hija Inti, suma diversas opiniones.

La famosa cantante Natalia Jiménez se refirió al tema y le dio un consejo «con todo el entendimiento de lo que es ser cantante y mamá».

La intérprete de ‘Creo en mí’, ‘Quédate con ella’, ‘El destino’ y ‘Una mentira más’ fue consultada sobre las declaraciones de la argentina, quien en un podcast aseguró que el abogado mediador de Nodal le hizo pasar uno de los peores momentos de su vida, en una sesión para acordar los permisos de viaje de Inti.

Según Cazzu, el abogado le dijo: «No te preocupes, mi cliente (Nodal) está totalmente enterado de que cuando tenga de ese permiso, lo puede revocar», habría dicho el abogado. La artista describió que el abogado la vio a los ojos y le dijo: «tenemos el control sobre ti y tu hija».

Jiménez, quien también vivió una batalla legal similar con su exesposo Daniel Trueba, le recomendó a Cazzu, que «si los acuerdos no funcionan de tú a tú, tienes que ir a los juzgados».

«No te puedes dejar, no puedes dejar que un hombre te diga donde puedes viajar o donde no puedes viajar con tu hija, tú la pariste, tú la puedes llevar a donde tú quieras. Eso no está bien».

Natalia Jiménez a Cazzu

Nodal y Cazzu tuvieron a su hija Inti, quien este 14 de septiembre cumplirá dos años. La pareja se separó cuando la bebé tenía ocho meses de nacida.

Esta polémica entre los famosos llega tras meses de comentarios por la repentina separación y posterior romance y boda entre Nodal y Ángela Aguilar.

Cactus24 (06-09-2025)

