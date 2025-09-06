Tras no querer pagar la pensión alimenticia: padre disparó a su hijo de dos años

Por
cactus24
-

Un tribunal decretó la prisión preventiva a un hombre que le disparó a su hijo de 2 años en Temuco, (Chile), dejándolo en riesgo vital.

Todo se habría originado luego de que la madre del pequeño tuviera una discusión con el hombre de 23 años por el no pago de la pensión alimenticia.

En medio del altercado, el sujeto expresó su frustración diciendo estar «cansado de pagar pensiones», luego extrajo un revólver y disparó contra el niño.

Posteriormente, intentó apuntar nuevamente a la cabeza del menor antes de escapar. Horas después fue capturado por las autoridades.

La madre del niño logró pedir ayuda tras tomarlo en brazos. Justo en ese momento un vehículo policial pasaba por el sector y trasladó al pequeño a un recinto asistencial.

El fiscal enfatizó que el disparo fue intencional y dirigido específicamente al niño, descartando que se tratara de un accidente o un intento de agredir a la madre.

«El ataque fue premeditado, con la clara intención de quitarle la vida al menor», declaró el persecutor en conferencia de prensa.

El imputado ya enfrentaba una investigación por un delito sexual en la Fiscalía de Temuco.

Cactus24 (06-09-2025)
