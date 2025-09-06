Orlando Bloom habla por primera vez sobre separación con Katy Perry

Orlando Bloom habló por primera vez sobre su ruptura con la cantante Katy Perry después de 10 años juntos. Ambas celebridades habían mantenido bajo perfil tras la noticia, sin embargo, este viernes el actor de hollywood ofreció una entrevista donde habló de la separación.

En una entrevista para el programa de televisión Today, el actor habló sobre cómo se siente tras terminar su compromiso con Katy Perry y las nuevas decisiones en torno a la crianza de su hija Daisy de tan solo cinco años.

Bloom externó que en estos momentos se encuentra bien ya que tiene a “la hija más preciosa del mundo”. El actor, quien se encuentra promocionando su nueva película, comentó sin mencionar directamente a su ex pareja que cuando se deja todo en la batalla uno se siente agradecido.

Estamos bien, vamos a estar bien, no hay nada más que amor

La noticia de la separación de Orlando Bloom y Katy Perry llegó a finales del mes de junio de 2025, pero fue hasta el 4 de julio que sus representantes lanzaron un comunicado para dar a conocer de manera oficial la noticia, buscando que se mantuviera el respeto a la privacidad de ambos personajes.

En el comunicado se explicó que tanto Bloom como Perry continuarían viendo a su familia como una prioridad y en estos momentos estaban trabajando en una relación centrada en la crianza compartida.

Su prioridad común es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo

Antes de que se diera a conocer la noticia de su separación, la revista People había publicado una serie de declaraciones de fuentes cercanas donde se aseguraba que Katy se había sentido profundamente frustrada por la aceptación de su nuevo álbum 143, sin embargo, Orlando ha sido muy comprensivo con el tema y la ha apoyado en todo momento, pero la situación sí le provoca cierta tensión.

Cactus24 (06-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.