MP imputó a mujer que ingresaba al sistema Patria y cobraba los bonos de personas fallecidas

El Ministerio Público del estado Zulia informó este sábado que Eyilda Hernández, fue imputada por los delitos de utilidad ilegal por actos de la administración, acceso indebido y fraude electrónico.

La sexagenaria, se dedicaba a la creación y gestión de múltiples cuentas de terceros, con el objetivo de apropiarse indebidamente de los beneficios sociales (bonos) que otorga el Estado venezolano a sus beneficiarios reales, que se encuentran fallecidos y, a familiares de otras personas que no se encuentran en el país, recibiendo un porcentaje a cambio de dicha gestión.

Durante el procedimiento de aprehensión, se encontraron dos libretas de notas que contenían información detallada de más de 60 usuarios, incluyendo sus claves de acceso al sistema Patria y a diferentes entidades bancarias. La investigación reveló que la implicada utilizaba estos datos para acceder a las cuentas y apoderarse de los beneficios económicos.

Cactus24 (06-09-2025)

