MP imputó a mujer que ingresaba al sistema Patria y cobraba los bonos de personas fallecidas

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

El Ministerio Público del estado Zulia informó este sábado que Eyilda Hernández, fue imputada por los delitos de utilidad ilegal por actos de la administración, acceso indebido y fraude electrónico.

La sexagenaria, se dedicaba a la creación y gestión de múltiples cuentas de terceros, con el objetivo de apropiarse indebidamente de los beneficios sociales (bonos) que otorga el Estado venezolano a sus beneficiarios reales, que se encuentran fallecidos y, a familiares de otras personas que no se encuentran en el país, recibiendo un porcentaje a cambio de dicha gestión.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Durante el procedimiento de aprehensión, se encontraron dos libretas de notas que contenían información detallada de más de 60 usuarios, incluyendo sus claves de acceso al sistema Patria y a diferentes entidades bancarias. La investigación reveló que la implicada utilizaba estos datos para acceder a las cuentas y apoderarse de los beneficios económicos.

Cactus24 (06-09-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

 

Artículos relacionadosMás del autor