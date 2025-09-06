¡Mark Zuckerberg demandó a Meta!… pero no es lo que estás pensando

Mark Zuckerberg -no ése- está demandando a Meta, el propietario de Facebook.

Después de años de soportar que la gente lo confundiera con el fundador de Facebook , el abogado de bancarrotas de Indiana ya no aguantó más.

Entre 2022 y 2025, el Sr. Zuckerberg pagó más de 11.000 dólares a Meta para publicitar su negocio jurídico, en un intento de atraer nuevos clientes a su bufete.

Sin embargo, sus anuncios fueron eliminados repetidamente por «hacerse pasar por una celebridad» o utilizar un nombre no auténtico, según la presentación legal.

Fue la gota que colmó el vaso para un hombre que había tenido que lidiar con compartir el nombre de uno de los hombres más poderosos del mundo durante más de una década.

Ha documentado las dificultades de ser Mark S Zuckerberg (en lugar de Mark E Zuckerberg de Meta) en su sitio web, en una lista titulada: «Cosas que me han pasado porque mi nombre es Mark S Zuckerberg (le doy cero me gusta)».

Imagen:Mark S. Zuckerberg demanda a Meta, el propietario de Facebook.

Según la lista, fue demandado por error por el Estado de Washington que pensó que era el propietario de Meta.

Dijo que su cuenta de Facebook es «constantemente hackeada», las empresas se niegan a aceptar sus reservas porque piensan que es una broma y en el sitio web de árbol genealógico 23andMe, tiene más de 753 personas que dicen ser parientes que «le piden dinero de inmediato».

Mientras hablaba en un evento en Las Vegas, dijo: «Un conductor de limusina me estaba esperando al final de la escalera mecánica con un cartel que decía ‘Mark Zuckerberg’, lo que provocó el caos ya que una gran multitud decepcionada había estado esperando».

Durante un intercambio de correos electrónicos que compartió con empleados de Meta luego de que su cuenta fuera desactivada nuevamente, dijo: «Si por casualidad te encuentras con el joven y rico Mark Zuckerberg, díle que le mando saludos y me causa muchos disgustos todos los días».

Cactus24 (06-09-2025)

