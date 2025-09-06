Madre con “delirios espirituales” es acusada por la muerte de su hijo de 4 años

Una mujer presa de “delirio espirituales” enfrenta cargos de asesinato luego de que las autoridades dijeran que mató a su hijo de 4 años al arrojarlo a un lago de Ohio.

Ruth Miller se enfrenta a dos cargos de asesinato con agravantes tras la muerte de su hijo Vincen en el lago Atwood el fin de semana, según registros judiciales. Los cargos son el resultado de varios días de investigación sobre lo que inicialmente se creyó que era un accidente.

El sheriff del condado de Tuscarawas, Orvis Campbell, aseguró a los periodistas el lunes que los guardabosques recibieron llamadas alrededor en la mañana del sábado sobre una mujer y tres adolescentes en un carrito de golf volcado en el agua.

Testigos dijeron a las autoridades que le gritaron a la mujer que conducía que frenara, pero el carrito acabó chocando con un muro de piedra y volcándose, lo que provocó que los cuatro ocupantes cayeran al agua. La hija de 15 años de Miller y sus hijos gemelos de 18 pudieron salir del agua por sus propios medios.

Campbell señaló que, basándose en los comentarios preocupantes que la mujer hizo después del incidente, quedó claro que Miller había conducido intencionadamente hacia el agua con sus hijos.

“Hizo una declaración bastante inmediata de que había ‘entregado a su hijo al Señor’”, aseveró Campbell, aunque aún no estaba claro a qué hijo se refería.

Tras un interrogatorio adicional, se descubrió que el esposo de Miller y su hijo de 4 años habían desaparecido. Campbell indicó que al principio hubo confusión sobre su paradero, pero la mujer seguía diciendo que había arrojado al niño al agua para entregarlo a Dios.

Miller les dijo a la autoridades que, alrededor de las 6:00 a.m. de ese día, ella y su esposo se lanzaron al lago “porque Dios les estaba hablando y les decía que hicieran cosas, cosas para demostrar su valía ante Dios”, según Campbell. Al parecer, su esposo regresó al lago después, porque sentía que no había cumplido bien con su tarea.

Los testigos afirmaron que alrededor de las 8:00 a.m. vieron a Miller conduciendo el carrito de golf de forma errática con un niño pequeño a bordo. Campbell precisó que Miller admitió haber arrojado a Vincen al lago porque sentía “que era lo que tenía que hacer como ofrenda a Dios”.

“Ella creía que ella y su esposo tenían que pasar estas pruebas para demostrar su fe, y cuando no lo hicieron, Vincen se convirtió en el precio a pagar por ello”, agregó el sheriff.

Las autoridades encontraron los cuerpos de Vincen y Marcus Miller, de 45 años, en el fondo del lago Atwood. Campbell cree que Vincen murió al intentar nadar hasta un banco de arena.

Debido a sus declaraciones erráticas, Campbell añadió que Miller fue trasladado a un hospital para ser evaluado.

“Somos conscientes de algunos problemas, especialmente de la madre, pero también del padre. Sin embargo, nunca se habló de hacer daño a nadie. Tenían algunas creencias religiosas. Lo que reconocemos es lo siguiente: ella claramente sufrió una crisis mental”, dijo. “Y eso simplemente se manifestó en lo que llamamos un delirio espiritual”.

Además de los dos cargos de asesinato con agravantes, los registros judiciales indicaron que Miller se enfrenta a dos cargos de violencia doméstica y uno de poner en peligro a un menor. Miller podría enfrentarse a cadena perpetua si es declarada culpable de los cargos de asesinato agravado.

Según los registros judiciales, la comparecencia prevista para este jueves por la mañana fue cancelada. No está claro si Miller ha contratado a un abogado.

La Fiscalía del Condado de Tuscarawas declaró a la cadena WKYC, afiliada de NBC, que Miller había recibido una imputación, pero que el miércoles seguía ingresada en el hospital. La fiscalía también explicó que los dos cargos de asesinato agravado se refieren a la muerte de Vincen, ya que supuestamente actuó con “premeditación y alevosía”.

Cactus24 (06-09-2025)

