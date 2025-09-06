Luis Suárez recibe seis partidos de castigo por escupir a un miembro del Sounders

Luis Suárez fue sancionado este viernes con seis fechas de suspensión en la Leagues Cup por escupir a un rival en la final del torneo el domingo, en un nuevo episodio polémico del veterano goleador uruguayo.

El castigo implica que el Pistolero, de 38 años, se pierda la totalidad de la próxima realización del torneo que reúne a 36 clubes mexicanos y de la liga norteamericana (MLS), indicó Leagues Cup en un comunicado.

Para llegar al encuentro por el título en el formato actual hay que disputar seis cotejos, tres en la etapa de grupos y tres eliminatorios, incluida la final. Suárez, sin embargo, puede no llegar a cumplir la sanción debido a que su contrato con el Inter Miami, que perdió la final 3-0 con Seattle Sounders, finaliza en diciembre y no se ha reportado el inicio de negociaciones para renovar.

“Además, la Major League Soccer (MLS) se reserva el derecho de imponer más sanciones disciplinarias a los jugadores y al personal técnico involucrado” en la gresca entre equipos al término de la final, agregó la competición en un comunicado. El delantero charrúa, que el jueves pidió disculpas por su conducta, estuvo en el ojo del huracán por su protagonismo en la trifulca desatada tras la victoria de los Sounders en su estadio, el Lumen Field de Seattle.

“Apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, escribió el delantero charrúa. “No es la imagen que quiero dar frente a mi familia, que sufre por mis errores, no frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así”.

Cactus24 (06-09-2025)

