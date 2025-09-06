Localizan embarcación con 200 litros de gasolina en el sector Los Boquerones de la Costa Oriental

Una embarcación tipo peñero de fibra de vidrio, con 03 motores fuera de borda de 300 HP, fue localizado este viernes 05 de septiembre en el municipio Acosta, en estado de abandono durante labores de patrullaje y escudriñamiento terrestre y marítima dirigido por efectivos DCDO Y DPEA de la Policía Nacional Bolivariana.

Según la información difundida por la Secretaría de Seguridad Falcón, en sus redes sociales, dentro del peñero fue encontrado 16 cilindros de plástico contentivo en su interior 200 litros de combustible tipo gasolina.

El Ministerio Público continuará con las actuaciones legales pertinentes al caso. Mientras tanto, los cuerpos policiales y militares acantonados en la zona continúan desplegados en el área para ubicar cualquier elemento criminalístico relacionado a esta embarcación, que, de acuerdo a las investigaciones se presume era utilizada por Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada.

Cactus24 (06-09-2025)

