Fingió ser efectivo militar e intentaba reclutar a un ciudadano

Un sujeto que sometía a un ciudadano, indicado que él era un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, por lo que se lo llevaría reclutado, fue detenido por la Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), en el bloque 10 del Mercado Las Pulgas, Maracaibo.

Al notar el alboroto de comerciantes y usuarios del mercado, los uniformados se acercaron al lugar para constatar lo que sucedía, una vez en el lugar la víctima corrió hasta el Cpbez para buscar auxilio.

Al ser abordado por el caso Dimas Antonio Piña Eizaga, de 47 años de edad, le indicó a la policía ser comandante Militar, sin tener ningún tipo de acreditación, por lo que fue llevado a la Estación Policial Bolívar, donde quedó a disposición del Ministerio Público, donde debe responder por Usurpación de Funciones.

Cactus24 (06-09-2025)

