Eduardo Serrano, el actor venezolano que lucha contra un grave cáncer

La hija del reconocido actor venezolano Eduardo Serrano, Magaly Serrano, hizo público el mes pasado el diagnóstico de su padre. En una declaración junto a su madre, Mirtha Pérez, Magaly explicó que el actor, de 85 años, fue diagnosticado en julio de 2025 con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis en el cerebro. Además, se le detectó otro tumor, no relacionado, en la vejiga.

Desde el diagnóstico, Serrano ha estado recibiendo sesiones de quimio y radioterapia. Magaly explicó que el actor no ha podido volver al trabajo.

Eduardo Serrano, quien en 2020 superó un cáncer de próstata, ha estado retirado del medio artístico en Miami junto a su familia. En ese mismo año, incursionó en la literatura con su primer libro, Historias en blanco y negro, disponible en Amazon en varios países. El actor, conocido por su extensa carrera en telenovelas, ha recibido apoyo y buenos deseos de sus seguidores.

Cactus24 (06-09-2025)

