Cuba acusa a EEUU de discriminar a sus peloteros para el Clásico Mundial

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS) denunció este viernes ser objeto de una “política discriminatoria” por parte de Estados Unidos (EE.UU.), al no haber sido convocada para gestionar la participación de sus jugadores en el VI Clásico Mundial de Béisbol, previsto a llevarse a cabo en Puerto Rico del 6 al 11 de marzo de 2026.

En una nota de protesta, la entidad deportiva señaló que los organizadores del torneo alegaron no contar con la aprobación del Gobierno de Donald Trump para permitir la inclusión de Cuba en el evento, a pesar de que la FCBS presentó con suficiente antelación la solicitud correspondiente para conformar su nómina preliminar de 50 peloteros.

“Las regulaciones de EE.UU. que impiden la asistencia de nuestros atletas a dicho evento son contrarias al espíritu deportivo”, recalca el texto.

La FCBS denunció que las regulaciones impuestas por Estados Unidos, que obstaculizan la participación de atletas cubanos en el VI Clásico Mundial de Béisbol, contradicen el espíritu deportivo que debe prevalecer en este tipo de eventos internacionales.

Según la nota oficial, todo el proceso ha estado marcado por una dilación injustificada que ha generado incertidumbre y ha impactado negativamente en el desarrollo técnico necesario para conformar la nómina del equipo nacional.

La Federación sostiene que Cuba ha sido “víctima de un trato injusto, desigual y políticamente motivado, lo cual es incompatible con los principios de respeto, equidad y transparencia que deben regir cualquier competencia internacional”.

Asimismo, subrayó que Cuba no solicita trato preferencial alguno, ya que sus atletas “ganaron, en el terreno, su derecho” a participar en el VI Clásico Mundial de Béisbol.

Cactus24 (06-09-2025)

