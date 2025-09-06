Carirubana| Destruyen pista ilegal de aterrizaje en sector El Cayude

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Una pista clandestina ubicada en el sector El Cayude del municipio Carirubana, fue rastreada y destruida por equipos de la seguridad del estado Falcón.

De acuerdo a la investigaciones el lugar podría estar siendo utilizada por Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada, dedicados al tráfico ilícito de drogas.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Gral Miguel Morales Miranda y Cmdte de la PNB-FALCÓN, C/G Francisco Tapia Sandoval, encabezaron las labores estratégicas, acompañados por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana, quienes se encargaron del rastreo e inutilización de esta área oculta en la Península de Paraguaná.

La acción fue efectuada en coordinación con el Cmdante de la ZODI-FALCÓN, G/D Francisco Luis Moreno.

Información del Secretaría de Seguridad Falcón
Cactus24 (06-09-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor