Carirubana| Destruyen pista ilegal de aterrizaje en sector El Cayude

Una pista clandestina ubicada en el sector El Cayude del municipio Carirubana, fue rastreada y destruida por equipos de la seguridad del estado Falcón.

De acuerdo a la investigaciones el lugar podría estar siendo utilizada por Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada, dedicados al tráfico ilícito de drogas.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Gral Miguel Morales Miranda y Cmdte de la PNB-FALCÓN, C/G Francisco Tapia Sandoval, encabezaron las labores estratégicas, acompañados por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana, quienes se encargaron del rastreo e inutilización de esta área oculta en la Península de Paraguaná.

La acción fue efectuada en coordinación con el Cmdante de la ZODI-FALCÓN, G/D Francisco Luis Moreno.

Información del Secretaría de Seguridad Falcón

Cactus24 (06-09-2025)

