A la cárcel falso odontólogo señalado de violar a una menor de edad

Por
cactus24
-

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Efraín José Parra, ciudadano venezolano detenido en la localidad de Suba (Bogotá-Colombia), señalado de aprovechar su rol como supuesto profesional de la salud para someter a diferentes vejámenes de índole sexual a una adolescente que asistía a sus procedimientos odontológicos.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía , la víctima solía acudir a las citas acompañada de su madre, pero el 1 de diciembre de 2024 asistió sola a una consulta en el establecimiento donde Parra ejercía de forma informal.

En esa ocasión, el hombre habría utilizado su aparente posición de profesionalismo para ganarse la confianza de la menor, hacerle insinuaciones “íntimas” y amenazas, y posteriormente someterla a actos indebidos que habrían derivado en una violación. El ente investigador señaló que “luego del sometimiento en contra de su voluntad, la víctima soportó otros actos indecorosos”.

En atención a una orden judicial, unidades de la Policía Nacional capturaron a Parra en Suba. Posteriormente, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, los cuales no fueron aceptados por Efraín Parra.

 
Cactus24 (06-09-2025)
