WhatsApp corrige falla que permitía ciberataques contra usuarios de Apple

Por
Redacción Cactus24: Deibys Gomez
-

WhatsApp ha corregido una vulnerabilidad de seguridad que permitía ataques sofisticados contra los dispositivos Apple de “usuarios específicos seleccionados”.

La aplicación de mensajería, propiedad de Meta Platforms, dijo en una publicación de blog que su vulnerabilidad, combinada con un error encontrado en iOS e iPadOS, permitía que los hackers aprovecharan y robaran información de los dispositivos Apple.

En una publicación en X, el investigador del laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional, Donncha Ó Cearbhaill, afirmó que la campaña maliciosa duró aproximadamente 90 días. Señaló que otras aplicaciones, además de WhatsApp, también podrían haber sido afectadas.

WhatsApp manifestó en un comunicado que menos de 200 usuarios fueron seleccionados como objetivo y que la empresa había notificado a los afectados. Se recomendó a todos los usuarios que actualicen su aplicación a la versión más reciente para solucionar el problema.

Hasta el momento, se desconoce quién, o qué proveedor de software espía, está detrás de los ataques.

Apple también reconoció la vulnerabilidad en sus sistemas y emitió parches para corregir las fallas.

Cactus24 (05-09-2025)
