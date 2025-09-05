Una influencer entre los detenidos por microtráfico de drogas en Caracas

Este jueves, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a tres personas por microtráfico de drogas, en La Candelaria, Caracas. Entre las personas detenidas se encuentra la influencer Luz Celina Cervo, que acumula más de un millón de seguidores en TikTok y 257 mil en Instagram.

A través de una publicación en Instagram, el director general del Cicpc, Douglas Rico, detalló que junto a la creadora de contenido se detuvo a Alix Antonio López Morillo (28), apodado Alí; y a Yeinar Anabel Araque Contreras (24), apodada Yei.

Mediante una denuncia anónima y labores de inteligencia desarrolladas desde el mes de Diciembre, permitieron a las comisiones determinar que Alí, se dedicaba a la distribución de sustancias alucinógenas desde el Oeste de la ciudad Capital, específicamente desde la zona de Lomas de Urdaneta, hacia el este de la ciudad, siendo su mayor zona de comercialización, instituciones educativas, poniendo en riesgo la salud de la población estudiantil.

Al ubicar al hombre en la parroquia La Candelaria, se encontraba junto a las féminas, a bordo de un Ford Fiesta Max, placa AC287PV, propiedad de Yeinar, y junto a la otra fémina, tenían pleno conocimiento las negociaciones ilícitas a las que se dedicaba López Morillo.

Con su captura, se ubicaron celulares y envoltorios de una sustancia polvorienta color rosado; quedando a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 05-09-2025

