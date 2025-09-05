Tyson y Mayweather pelearán en un combate de exhibición

Los ex campeones mundiales Mike Tyson y Floyd Mayweather competirán en una pelea de exhibición el próximo año.

El evento será organizado por CSI Sports/Fight Sports, pero los detalles sobre la fecha, la ubicación, las emisoras y las reglas aún no se han anunciado.

Tyson, de 59 años, es un ex campeón indiscutible de peso pesado, mientras que Mayweather, de 48 años, se retiró invicto después de 50 peleas, ganando múltiples títulos en varias categorías de peso.

«Esta pelea es algo que ni el mundo ni yo imaginamos que sucedería. Sin embargo, el boxeo ha entrado en una nueva era de lo impredecible, y esta pelea es de lo más impredecible», dijo Tyson.

Tyson está compitiendo por primera vez desde que puso fin a su retiro de 19 años en noviembre en una controvertida derrota ante Jake Paul .

Pasó la totalidad de su carrera, que le valió 50 victorias en 59 peleas, en peso pesado, mientras que las últimas etapas de la carrera de Mayweather fueron en peso welter.

Mayweather, quien ha ganado títulos en cinco categorías de peso, ha competido en varias peleas de exhibición desde que se retiró en 2017 y su última salida fue contra John Gotti III en agosto pasado.

Los ganadores formales generalmente no se declaran en las exhibiciones y los resultados no cuentan para el récord de carrera de ninguno de los peleadores.

«Ya sabes que si voy a hacer algo, será grande y será legendario», dijo Mayweather.

Soy el mejor en el boxeo. Esta exhibición les dará a los fanáticos lo que esperan.

Cactus24 (05-09-2025)

