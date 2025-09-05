Trump advierte que derribará aviones venezolanos si es necesario

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva para que el Departamento de Defensa retome el nombre que había tenido hasta la Segunda Guerra Mundial: Departamento de Guerra. Durante el evento en la Casa Blanca, también se refirió a las tensiones crecientes de su país con Venezuela en el mar Caribe.

El ministerio no se había llamado así desde 1949, cuando hubo una reestructuración en el Gobierno. Sin embargo, como es un organismo parte del gabinete el cambio de nombre formalmente necesita de la aprobación del Congreso. La orden ejecutiva indica que el departamento en cuestión debe empezar esas gestiones legislativas de inmediato.

Telemundo informa que durante el evento, Trump hizo referencia a las acciones de su Administración en el mar Caribe de esta semana, cuando anunció que atacó frontalmente una barcaza en la que supuestamente viajaban presuntos narcotraficantes venezolanos.

“Venezuela ha sido un mal actor”, dijo Trump. “Van a estar en problemas”, agregó, si es que Nicolás Maduro toma alguna medida como el despliegue de aviones de combate. Este jueves Estados Unidos acusó a Maduro de hacer “maniobras provocativas” de este tipo.

“Si es que nos ponen en una posición peligrosa, los vamos a derribar”, dijo Trump. “General, si hacen eso tiene la opción de hacer lo que considere necesario», le indicó a quienes lo acompañaban en la firma, el secretario de Defensa Pete Hegseth y Dan Caine, el Jefe de Estado Mayor (líder de las ramas militares).

Cactus24 05-09-2025

