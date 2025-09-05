Traficaban cocaína entre pieles de bovino desde Sudamérica hasta España

Camuflada entre cargamentos legales de pieles de bovino, la droga viajaba por mar desde Sudamérica hasta Portugal. De ahí, cruzaba la frontera en vehículos adaptados con compartimentos ocultos rumbo a Galicia. En la comarca de O Salnés (Pontevedra), la cocaína era escondida en pisos discretos hasta su distribución por toda España.

Este era el complejo entramado criminal desarticulado esta semana por la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Judiciaria de Portugal, con la colaboración de EUROPOL, la DEA y autoridades de República Dominicana e Italia. Una red transnacional de narcotráfico que operaba desde hace años con sofisticados sistemas de seguridad y una estructura logística perfectamente organizada.

El golpe: 2.232 kilos de cocaína incautados y 19 detenidos. Los detenidos son de nacionalidades colombiana, portuguesa, dominicana y española.

Se realizaron 32 registros en viviendas, locales y naves industriales, se aprehendieron 150.000 euros en efectivo, inhibidores de frecuencia, móviles encriptados, básculas de precisión, una plantación de marihuana, vehículos de alta gama y un arma simulada. Los arrestos se realizaron en las provincias de Pontevedra, Ourense, Madrid, Barcelona, Guadalajara, Zamora y en Portugal.

Cactus24

