Papa León XIV canonizará este domingo al joven Carlo Acutis

Este domingo, en Roma, el Papa León canonizará a Carlo Acutis, un joven italiano que falleció el 12 de octubre de 2006 a causa de una leucemia. Tras un largo proceso, la Iglesia católica le atribuye dos milagros, requisito necesario para declarar la santidad de una persona.

Desde niño, Acutis demostró un profundo amor por Dios, a pesar de que sus padres no eran devotos. Según relatan, tras su Primera Comunión, Carlo asistía a misa con frecuencia, practicaba Horas Santas antes o después de la Eucaristía y se confesaba semanalmente. También pedía que lo llevaran a peregrinar a lugares vinculados con santos y milagros eucarísticos.

La canonización de Acutis tiene una relevancia especial para Costa Rica. El segundo milagro atribuido a su intercesión ocurrió a una joven costarricense del cantón de San Carlos.

El segundo milagro atribuido a Carlo es el de Valeria Valverde, una joven costarricense que, estando en Florencia, Italia, sufrió un accidente craneal y fue desahuciada. Su madre visitó la tumba de Acutis y le pidió por su hija.

Entonces ocurre el milagro de la curación, que ha sido demostrado científicamente y reconocido como obra de intercesión de Carlo Acutis.”

Carlo Acutis también destaca por su relación con la tecnología. Fue programador y creó un sitio web para catalogar y promover los milagros eucarísticos. Por esta razón, será declarado patrono de internet y es considerado el primer santo millennial.

Cactus24 05-09-2025

