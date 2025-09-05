Opsu abre una tercera oportunidad para bachilleres sin cupo en el SNI

La Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) anunció la apertura de una tercera fase de postulación para el Sistema Nacional de Ingreso (SNI) 2025, dirigida a los bachilleres que buscan un cupo en las universidades venezolanas.

Esta etapa, que se extenderá desde el 29 de septiembre hasta el 10 de octubre, ofrece una nueva oportunidad para aquellos que no fueron seleccionados en las fases previas o que desean ajustar sus opciones de estudio, pero con la salvedad que el ingreso será para el primer semestre académico del año 2026.

Según información oficial, los aspirantes podrán acceder al portal sni.opsu.gob.ve, iniciar sesión con su cédula de identidad y contraseña, y modificar o registrar hasta seis opciones de carreras, universidades, núcleos, sedes o extensiones.

Cuáles son las opciones del SNI

La plataforma permite eliminar selecciones anteriores y priorizar nuevas alternativas, considerando factores como el rendimiento académico, condiciones socioeconómicas y la cercanía geográfica.

El anuncio llega tras reportes y reclamos de dificultades en fases anteriores, como retrasos en la publicación de resultados y problemas técnicos en el portal, así como las pocas opciones de escogencia de carrera.

La nueva oportunidad no describe si los que quedaron por fuera podrán optar a las mismas carreras en las que fueron rechazados o deberán cambiar sus aspiraciones.

Decepción y reclamos

Los resultados de la segunda fase, que se publicaron el 4 de septiembre, dejaron a algunos aspirantes sin asignación, lo que motivó esta tercera ventana de postulación.

Para dudas o soporte técnico, la OPSU habilitó el correo informasni@mppeu.gob.ve (mailto:informasni@mppeu.gob.ve), el número 0800-6778764 y la dirección opsu.gob.ve.ingreso@gmail.com (mailto:opsu.gob.ve.ingreso@gmail.com) para casos específicos de acceso al sistema.

Los seleccionados en esta fase podrán descargar su certificado de asignación directamente desde el portal para formalizar su inscripción en las universidades.//Efecto Cocuyo

Cactus24 05-09-2025

