Maduro a Trump: Crear expedientes falsos sobre narcotráfico es un error

Durante la reciente activación de las Unidades Comunales Milicianas en los 5 mil 336 circuitos del país, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó las acciones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos que buscan inducir un cambio de régimen en la nación.

El mandatario nacional calificó estas maniobras como un “error”, argumentando que pretenden crear un expediente falso que distorsiona la realidad venezolana.

Maduro enfatizó que la administración norteamericana intenta involucrar a Venezuela en una narrativa de lucha contra el narcotráfico que carece de fundamentos.

En este sentido, definió el enfoque de Washington como un “guion sucio, tipo Hollywood”, destinado a justificar agresiones y desestabilizar no solo su país, sino también a otros en América Latina y el Caribe.

De acuerdo con el jefe de Estado, estas acusaciones no son más que un intento de socavar la institucionalidad que rige al país.

Al dirigirse directamente a Donald Trump, Maduro instó una vez más al presidente estadounidense a desistir de sus planes agresivos.

“Estados Unidos debe abandonar su intento de cambiar por la fuerza el régimen en Venezuela y en toda América Latina”, aseveró.

70% de la droga que intentan pasar es incautada

Maduro, declaró que el Venezuela ha logrado convertirse en un libre de drogas, plantaciones y laboratorios, destacando los esfuerzos de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

El Presidente de la República, citó un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para respaldar su afirmación, indicando que solo el 5% de la cocaína de la región intenta pasar por Venezuela, y que el país ha logrado una tasa de incautación superior al 70%, con la meta de alcanzar el 100%.

En su discurso, el mandatario venezolano señaló a Colombia como el principal epicentro del narcotráfico con 500,000 hectáreas de cultivos de coca.

El 87% de esta producción se exporta a través del Pacífico y el 8% por La Guajira, donde supuestamente se planificó la Operación Gedeón con la colaboración de mercenarios durante la administración del expresidente Iván Duque.

El mandatario nacional eximió de toda culpa al actual presidente colombiano, Gustavo Petro.

De igual manera, denunció que Ecuador se ha transformado en una base de operaciones del narcotráfico, con el 60% de la cocaína colombiana siendo exportada a través de sus puertos bajo el gobierno de Daniel Noboa.

Adicionalmente, señaló que la empresa familiar de Noboa figura entre las principales exportadoras de la región.

Finalmente, Maduro aseguró que expresidentes de Colombia, incluidos Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque, están vinculados al narcotráfico.

Reiterando que la producción de cocaína y su tráfico son un problema endémico en la región, del que Venezuela, según su visión, se ha desvinculado exitosamente logrando ser un territorio libre de drogas.

Cactus24 05-09-2025

