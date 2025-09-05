Japonés de 102 años impone récord al escalar el Monte Fuji

Por
cactus24
-

El japonés de 102 años, Kokichi Akuzawa, se convirtió en la persona más longeva en alcanzar la cima del Monte Fuji, récord avalado oficialmente por Guinness World Records.

El ascenso lo realizó el 5 de agosto de 2025, con tenía 102 años y 51 días, superando así su propia marca anterior de los 96 años. Akuzawa se preparó durante tres meses con caminatas y subidas a montañas menores, pese a haber enfrentado recientemente problemas de salud.

Esta foto, proporcionada por Motoe Hoshino, muestra a su padre, Kokichi Akuzawa, mientras escalaban el monte Fuji, al oeste de Tokio, el 5 de agosto de 2025.

Con este logro, no solo reafirmó su pasión por el alpinismo, sino que también entró en la historia como símbolo de perseverancia y vitalidad aún en la vejez.

Cactus24 (05-09-2025)
