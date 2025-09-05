Itza Castillo, una modelo que llegó a EEUU hace cuatro años, fue coronada Miss Universe Nicaragua en Miami

Miss Universo Nicaragua 2025 es Itza Castillo, una modelo profesional de 30 años nacida en Managua, que llegó a Estados Unidos hace cuatro años y que tiene como objetivo llevar un mensaje sobre la importancia de la educación.

“Mi proyecto social se basa en la educación. Yo soy la segunda generación de mi familia que tiene estudios superiores, mi abuela no tuvo estudios escolares”, dijo Castillo.

La nueva reina fue coronada en Miami por la Miss Universe Nicaragua 2024, Geyssell García, la noche del 4 de septiembre, cuando compitió con 12 compatriotas que llevaron la banda de los departamentos y regiones autónomas del país.

La primera finalista fue Glennys Medina, que representó al municipio de Rivas; la segunda, Nathalya Pedrozo, con la banda de Jinotega, y Maria Fernanda Sequeira, en representación de Boaco.

Su “disciplina y determinación” representan sus mayores fortalezas para ganar la segunda corona para Nicaragua en el certamen internacional de Miss Universo en Tailandia el 21 de noviembre, dijo Castillo en una rueda con la prensa posterior a la gala.

Castillo se describió como una mujer “real con la que puedes reír, hablar y llorar”. Al mismo tiempo como alguien “valiente” que logró abrirse paso sola en el mundo del modelaje, y que ahora se propone llevar las mejores cualidades de los nicaragüenses a la palestra internacional.

“El nicaragüense sabe que es hospitalario”, dijo, indicando que a través de ella el mundo podrá saber más de la cultura, la gastronomía, las maravillas naturales de su país.

Una inmigrante que creció con carencias, la nueva Miss Nicaragua

La gala de Miss Universe Nicaragua en el teatro James L. Knight Center del downtown de Miami fue la primera que se celebra fuera de Nicaragua desde que una compañía local, Emporium Agency, obtuvo la franquicia del Miss Universe Nicaragua este año.

Con danzas folclóricas y numerosas banderas de franjas blancas y azules, la coronación de la nueva reina se convirtió en una fiesta para los nicaragüenses que residen en Miami.

Para los compatriotas que no pudieron estar presente y la veían desde la distancia, Castillo mandó un mensaje.

“Nuestra cultura va a ser resaltada, no importa donde yo esté”, dijo, instándolos a que “sigan luchando por sus sueños, porque estos se hacen realidad trabajando”.

El jurado que eligió a la Miss Universe Nicaragua 2025 estuvo compuesto por Adriana Paniagua, Miss Nicaragua 2018; Sirey Morán, Miss Honduras Universo 2016, y Nuestra Belleza Latina 2021, también ex presentadora deportiva en Univision; el periodista Carlos Adyan, uno de los presentadores de En casa con Telemundo, quien también condujo la gala de Miss Universe Cuba 2025 donde fue elegida Lina Luaces Estefan.

Cactus24 (05-09-2025)

