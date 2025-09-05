Fiscal Saab cuestionó veracidad del ataque de EEUU contra embarcación en el Caribe

El fiscal general Tarek William Saab, cuestionó este jueves la veracidad de un ataque anunciado por EE. UU. contra una embarcación que transportaba droga en el Caribe y en la que fallecieron 11 personas, y advirtió que, de haber ocurrido el hecho, se debió primero «detener» y no «aniquilar» la nave.

«De haber ocurrido el hecho, que no ocurrió, lo primero era buscar detener, sin aniquilar sin combate previo, a esa presunta embarcación, (de la) que no han dicho las coordenadas, de dónde salió, cómo salió, quiénes estaban allí. Simplemente un video animado», dijo Saab durante un acto del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en una plaza en Caracas, transmitido por el canal privado Globovisión.

El funcionario señaló que incluso en casos de operaciones contra la delincuencia internacional hay «organismos» y «tratados» que velan por el cumplimiento de las normas.

Asimismo, calificó como «sumamente burdo» e «inaceptable» que se «utilice la presunta lucha contra el narcotráfico» para, a su juicio, «generar internamente una implosión» en Venezuela.

Cactus24 05-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.