Filtraron «espeluznante» causa de muerte de Dan Rivera durante gira de exhibición de la muñeca Annabelle

Dan Rivera, un investigador paranormal que murió repentinamente en Pensilvania a principios de este verano mientras estaba de gira con la muñeca «embrujada» Annabelle, fue víctima de un ataque cardíaco , dijeron las autoridades el jueves.

Annabelle, es una muñeca que se cree está poseída por espíritus malignos y es el tema de las exitosas películas de la franquicia de terror «El Conjuro».

El forense del condado de Adams, Francis Dutrow, dejó en claro que Rivera tenía antecedentes de problemas cardíacos y que no se sospechaba nada ilícito.

«Se ha determinado que la causa de la muerte es cardíaca y se considera muerte natural», declaró Dutrow a NBC News. «El Sr. Rivera tenía antecedentes de problemas cardíacos, que coincidían con los hallazgos».

Annabelle no es directamente responsable de la muerte de Rivera, según Dutrow.

«También se confirma que Annabelle no estaba presente en la habitación en el momento de su fallecimiento», dijo el forense.

La infame muñeca normalmente reside en el Museo Oculto Warren en Connecticut, en una vitrina protegida con cruces y agua bendita.

Cactus24 (05-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.