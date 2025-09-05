EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos «prepararse» para salir del país en noviembre

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó este viernes en el Registro Federal la decisión de poner fin a la designación de Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2021.

Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “tras revisar las condiciones del país y consultar con los socios interinstitucionales correspondientes”, el organismo determinó que «las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales para el TPS”.

El comunicado precisa que la designación finalizará “a las 23:59 del 7 de noviembre de 2025, 60 días después de la publicación de este aviso en el Registro Federal”. El DHS advirtió que “si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela bajo la designación de 2021, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos”.

Además, el organismo recomendó a los afectados que “pueden usar la aplicación móvil CBP Home si planean salir de Estados Unidos”. La agencia subrayó que esta medida implica un periodo de transición para los beneficiarios, quienes deberán planificar su retorno o buscar alternativas legales antes de la fecha límite.

Esperan fallo del juez Chen que podría frenar el fin del TPS

La decisión del DHS se produce luego de que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones ratificara el viernes pasado un fallo del juez federal Edward Chen, quien consideró ilegal el fin del TPS para aproximadamente 600.000 venezolanos, incluidos los beneficiarios afectados por la medida anunciada este viernes.

La querella busca proteger a los venezolanos amparados por el TPS de 2021, unos 250.000, y a los que recibieron la extensión en 2023, cerca de 350.000. Se espera que el juez Chen emita su resolución en los próximos días, lo que podría suspender temporalmente la decisión del Gobierno de Trump.

Cactus24 (05-09-2025)

